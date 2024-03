Naturschutz im Kreis Mettmann In guter Obhut: Kröten, Molche und Frösche

Frösche, Kröten und auch Molche haben ein bewegtes Leben. Es beginnt mit der Eiablage, dem Ablaichen in einem Gewässer. Aus dem Laich entwickeln sich zuerst die Larven und später die erwachsenen Tiere, die sowohl im Wasser als auch an Land leben. Nach der Laichsaison und Entwicklung im Frühjahr am Gewässer wandern die Tiere teilweise schon im Sommer, spätestens aber im Herbst in nahe gelegene Landquartiere. Hier leben und überwintern sie in einer Winterstarre in Wäldern, Gehölzstreifen, unter Holz- oder Steinhaufen oder in Erdlöchern bis sie im nächsten Jahr erneut die Wanderung zu ihrem Laichgewässer antreten.