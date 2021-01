Kreis Mettmann : Rotes Kreuz hilft bei Schnelltests

Heiligenhaus Nach dem Einsatz zum Jahreswechsel liegen neue Anfragen schon vor. Kreisweit organisierte das DRK 1700 Schnelltests. Allein in Ratingen fielen fast 100 Dienststunden an.

(köh) Das DRK war auch an den Feiertagen im Einsatz: Vom 23. Dezember bis 6. Januar unterstützten rund 150 ehrenamtliche Helfer des DRK die Pflegeheime im Kreis Mettmann bei Corona-Schnelltests. In den zwei Wochen wurden vom DRK im Kreis insgesamt 1700 Schnelltests durchgeführt – nur zwei davon waren positiv, teilt das DRK mit.

Die Auslastung der Mitarbeiter war in den Städten des Kreises unterschiedlich. Während es in Heiligenhaus keine Anfrage und keinen Einsatz gab, verzeichnete man in Ratingen 188 Beprobungen in 99 Einsatzstunden, so die DRK-Statistik.