Offene Gartenpforte Rundgang durch Nachbars Garten

Am 4./5. Mai, 8./9. Juni, 13./14. Juli und am 21./22. September ist der Besuch der Gärten möglich. 85 Haus- und Villengärten, Park- und Kleingartenanlagen, Stauden- und Gehölzgärten öffnen allein im nördlichen Rheinland ihre Gartentore. Im Kreis Mettmann werden sechs Gartenbesitzer ihre Pforten öffnen. Aber Achtung: Nicht alle Gärten sind an allen genannten Wochenende geöffnet. Am ersten Maiwochenende etwa sind im Kreis vorerst nur zwei Gärten dabei: der Hortus Caelestis in Erkrath-Hochdahl und der Garten von Marianne Weiss in Langenfeld. Unter www.offene-gartenpforte-rheinland.de sind alle Gartenadressen, die Öffnungszeiten und Ansprechpartner nachzulesen.