Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es in der Gesellschaft einen großen Bedarf gibt, sich zu gesellschaftspolitischen Themen zu äußern, Haltung zu zeigen oder sich zu informieren. Diese Themen werden immer komplexer und dynamischer, und manchmal fehlt im (Arbeits-) Alltag die Zeit, sich mit den unterschiedlichen Perspektiven zu beschäftigen. Dem Erhalt und dem Verständnis demokratischer Werte kommt in all diesen Spannungsfeldern jedoch eine besondere Bedeutung zu.