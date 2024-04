Angebot für Kinder Mit Spielen und Bewegung die Persönlichkeit stärken

„Entscheidend ist, dass wir bei dem ansetzen, was ein Kind bereits kann. Dabei ist das freie Spielen extrem wichtig", erklärt Heide Förster, Koordinatorin von „Lott jonn", der Initiative für Kinder- und Jugendgesundheit des Kreises. „Bewegung wirkt so auf die sozial-emotionale und die motorische Entwicklung gleichermaßen. Daher kommt der Begriff Psychomotorik, der oft missverstanden wird und erläutert werden muss", so Heide Förster weiter.