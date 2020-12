Kreis Mettmann : Kurzarbeit auf Rekordhoch, Arbeitslosenzahl bei 6,6 Prozent

Kreis Mettmann Die Pandemie zeigt deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, informiert die Agentur für Arbeit. Mehr als 88.000 Beschäftigte sind in Kurzarbeit.

Besonders betroffen von Auswirkungen der Corona-Pandemie waren geringfügig Beschäftigte. Ebenso wie in ganz Nordrhein-Westfalen sanken auch im gesamten Kreis Mettmann die Zahlen der in diesem Sektor Beschäftigten. Insgesamt waren es 26.382 und damit 1423 oder 5,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor (NRW-Durchschnitt minus 5,2 Prozent).

Auch die Arbeitslosigkeit ist im zu Ende gehenden Jahr gestiegen, liegt laut Agentur für Arbeit allerdings unter dem Wert der Finanzkrise 2009. 17.239 Personen waren im November kreisweit arbeitslos gemeldet, das sind 6,6 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent). 2009 und 2010 waren es jeweils mehr als 18.000. Ein besonders hoher Anstieg war 2020 in Bezug auf Empfänger der Arbeitsförderung zu erkennen (plus 44,8 Prozent), nicht ganz so stark lag dieser bei Empfängern der Grundsicherung (plus 10,1 Prozent).