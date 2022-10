Für Gewerbetreibende im Kreis : Kampagne: Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern

KREIS METTMANN Als Teil seiner Solar-Offensive ist es dem Kreis gelungen, die Roadshow „Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern“ auch in den Kreis Mettmann zu holen.

Eine sichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Konditionen ist für viele Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbs- und Standortfaktor. Ohne ausreichend Energie können Produktionsprozesse nicht abgefahren, Lieferketten nicht gehalten und Waren nicht bewegt werden. Der Einsatz erneuerbarer Energien, vor allem der Photovoltaik, ist für Unternehmen und Gewerbetreibende eine zuverlässige und technisch ausgereifte Möglichkeit, die eigene Energieversorgung unabhängiger und wirtschaftlicher zu gestalten sowie langfristig abzusichern. Das Potenzial, das Gewerbebauten mit ihren großen Dachflächen für die Photovoltaik bieten, ist immens. Zusätzlich können Unternehmen mit der Installation von Photovoltaik-Anlagen einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen leisten und so die Energiewende aktiv mitgestalten.

Die Veranstaltung ist Teil der in 2021 erfolgreich gestarteten Kampagne des NRW-Wirtschaftsministeriums und der beteiligten Partner, dem Landesverband Erneuerbare Energien , den Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate.

Die Veranstaltung am 17. November findet von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Kreishandwerkerschaft, Emil-Beerli-Straße 10 in Mettmann, statt. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.pv-auf-gewerbe.nrw