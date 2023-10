Weiterbildung online Lehrgang zum „Content KI Manager“ bei der IHK

Kreis Mettmann · Wer in seiner Karriere nicht immer an der gleichen Stelle kleben bleiben möchte, kann das Heft in die Hand nehmen und sich fortzubilden. Die IHK Düsseldorf bietet jetzt den Zertifikatslehrgang „Content KI Manager” an.

19.10.2023, 15:29 Uhr

Der Lehrgang vermittelt einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz im Marketing. Zielgruppe sind sowohl Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing und Vertrieb als auch Unternehmen, die ihre Marketingstrategie durch KI-Tools optimieren möchten. Was KI alles kann, ist bislang höchst spekulativ. Sie hat das Potenzial, etwa das Marketing auf eine neue Ebene zu heben. Von der raschen Erstellung von Werbetexten bis zur Anfertigung von Blogbeiträgen und Social Media-Posts ermöglicht ChatGPT schnelle Content-Generierung. Damit haben Unternehmen die Chance, ihre Produktivität zu steigern. Interessenten können sich bis zum 11. November für den Lehrgang, der online vom 20. November bis 1. Dezember an sieben Tage, von 9 bis 16.15 Uhr geht, via ihk.de/duesseldorf/Veranstaltungssuche online anmelden.

(RP)