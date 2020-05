Corona-Vorsorge : Lebenshilfe richtet Isolationszentrum ein

Die Einrichtung des speziellen Zentrums ist derzeit eine reine Vorsichtsmaßnahme. Foto: RP/Lebenshilfe

Heiligenhaus/Kreis Mettmann Die Stadt Heiligenhaus und das benachbarte Umweltbildungszentrum helfen Menschen mit Behinderung unbürokratisch, da sie besonderen Schutzes bedürfen. An der Abtskücher Straße wird ein spezielles Corona-Isolationszentrum eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Als Träger mehrerer Wohnstätten für Menschen mit Behinderung im Kreisgebiet hat die Lebenshilfe in ihrer Wohnstätte an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus ein kreisweites Isolationszentrum eingerichtet. In direkter Nachbarschaft zum Umweltbildungszentrum und zum Feuerwehrgerätehaus Abtsküche. Im Infektionsfall sollen betroffene Bewohner dort untergebracht und versorgt werden können.

Lebenshilfe-Mitarbeiter, die dann im Schichtsystem arbeiten, werden zeitweise die Räume des benachbarten Umweltbildungszentrum der Stadt Heiligenhaus nutzen, da sie aufgrund der Extrembedingungen erweiterte Pausenzeiten sowie Sanitär- und Sozialräume benötigen.

INFO Hilfestellung seit 57 Jahren Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V Kreisvereinigung Mettmann ist eine Elternvereinigung, die sich seit 1963 für die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörigen einsetzt. Sie versteht sich als Selbsthilfeorganisation von Menschen mit geistiger Behinderung, Eltern und Fachleuten. Sie ist Mitglied der Bundesvereinigung und dem Landesverband der Lebenshilfe.

Alle Nutzer des städtischen Umweltbildungszentrums zeigen sich solidarisch. Im Bedarfsfall treten unter anderem das Umweltbildungszentrum, die Feuerwehr und der Forstbetrieb zurück. „Ich hoffe, dass es mit der Einrichtung eines Isolationszentrums nur bei einer Vorsichtsmaßnahme bleibt und kein Bewohner an Corona erkranken wird.

Aber das Szenario steht im Raum: „Sollte eine Infektion einer Wohnstätte auftreten, stellen wir selbstverständlich Räumlichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe zur Verfügung“, sagt Michael Beck, Bürgermeister von Heiligenhaus. „Wir sind der Stadt Heiligenhaus und den Nutzern des Umweltbildungszentrums für ihre Unterstützung sehr dankbar“, sagt Marius Bartos, Kaufmännischer Geschäftsführer der Lebenshilfe.

Menschen mit Behinderungen gehören zur besonders gefährdeten Risikogruppe und leben in engen Gemeinschaften, in denen das Ansteckungsrisiko hoch ist. „Der große Vorteil in der Einrichtung eines Isolationszentrums liegt darin, dass wir das Risiko der Verbreitung innerhalb des Wohnhauses minimieren können“, sagt Uli Gaßmann, Pädagogischer Geschäftsführer der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann.