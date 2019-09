Neue Gesetze in 2020 : Lebenshilfe nimmt künftige Herausforderungen in den Blick

Lebenshilfe nimmt künftige Herausforderungen in den Blick

Neue Gesetze in 2020

Kreis Mettmann (RP) Einen großen Strauß von Informationen hatte die Erste Vorsitzende der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Mettmann, Nicole Dünchheim, zur diesjährigen Mitgliederversammlung mitgebracht. „Der Rechenschaftsbericht wird heute ein bisschen länger dauern, weil uns so Vieles beschäftigt hat“, kündigte sie an.

Hauptthema war die Vorbereitung auf die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes von 2017, die am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft tritt. „Eine wesentlich Änderung ist dabei die Trennung von Fachleistungen und den existenzsichernden Leistungen vom Sozialamt getragen werden“, erklärte Dünchheim. Neue Herausforderungen kämen auf das Personal der Lebenshilfe zu, da die Befähigung von Mitarbeitern zur „Organisation personenzentrierter Hilfen“ sicherzustellen ist. Dazu wolle man das Assistenzmodell WKS nach Willem Kleine Schaars einführen, bei dem es darum gehe, dass den Bewohnern / Nutzern Alltagsbegleiter zustehen. Dadurch könne man mehr auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen. „Unsere Lebenshilfe ist inzwischen ein moderner Dienstleister, dessen größte „Energiequelle“ und dessen größter „Erfolgsfaktor“ das Personal ist“, betonte die Vorsitzende. Die Umstellung erfordere derzeit einen größeren Verwaltungsaufwand.

Stolz und zufrieden zeige sich die Lebenshilfe mit dem neuen Wohnhaus in Velbert, das eine 100-Prozent-Einzelzimmerquote schaffe und neben dem stationären auch das Ambulant Betreute Wohnen sowie Räumlichkeiten für die Tagesstruktur der Senioren biete. Für das neu geplante Haus in der Gladbacher Straße in Langenfeld warte man nach wie vor auf die Baugenehmigung.