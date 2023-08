Krankenhausplanung „Kleine Häuser können nicht überleben“

„Wir fordern eine stärkere Berücksichtigung einiger wesentlicher Faktoren wie der besonderen Lage des Kreises Mettmann am Rande mehrerer Großstädte“, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreis Mettmann, Sandra Ernst. Die Krankenhausplanung in der jetzigen Form birgt die Gefahr, dass kleinere Krankenhäuser, von denen der Kreis mehrere hat, gegenüber den größeren Krankenhäusern der umgebenden Großstädte benachteiligt berücksichtigt werden. Hinzu kommt: „Im Kreis Mettmann leben überdurchschnittlich viele ältere Menschen – dies muss auch bei der Krankenhausplanung bei der Fallzahl Geriatrie berücksichtigt werden“, so Kreistagsmitglied Nils Lessing ergänzend.