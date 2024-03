Azubi-Speed-Dating Im Zehn-Minuten-Takt zum Ausbildungsplatz

Unter dem Motto „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ lädt die IHK Düsseldorf zum erneuten Azubi-Speed-Dating in der Landeshauptstadt ein. Am 5. März warten in der Merkur Spiel-Arena von 12 bis 16 Uhr 120 Unternehmen mit 500 freien Ausbildungsplätzen auf Bewerberinnen und Bewerber, um sie im Zehn-Minuten-Takt für eine Ausbildung zu gewinnen.