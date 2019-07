Ausbildung : Aktionstag bietet über 1000 freie Lehrstellen

Niederberg IHK-Sommer-Lehrstellen-Aktion macht Station in Velbert.

(RP) Am Mittwoch, 31. Juli, bieten IHK, Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit in Velbert von 11 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone Friedrichstraße 171 Lehrstellen an. Im Gepäck haben die Berufsexperten für den Kreis Mettmann mehr als 1000 freie Ausbildungsplätze in Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk, freien und sozialen Berufen. „Unser Last-Minute-Angebot richtet sich an Jugendliche, die für 2019 noch keinen Ausbildungsplatz haben oder noch nicht wissen, was sie nach dem Schulabschluss machen wollen. Diese sollten bei uns vorbeischauen, denn der Besuch lohnt sich in jedem Fall“, so Jens Peschner, Bereichsleiter Matching und Bildungsprojekte der IHK Düsseldorf.