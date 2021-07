Starkregen : Kreis hebt Großeinsatzlage auf

Nach dem Regen kamen die Aufräumarbeiten wie hier am Kanal am Niederbeckweg. Foto: Achim Blazy (abz)

KREIS METTMANN Das Einsatzgeschehen hat sich in den kreisangehörigen Städten wieder normalisiert. Einige Feuerwehren wollen jetzt in besonders betroffenen Gebieten helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Nachdem die Kreisleitstelle auch am Donnerstag 10.000 Notrufe verzeichnete und die Feuerwehren noch einmal rund 900 unwetterbedingte Einsätze zu bewältigen hatten, hat sich die Lage im Kreis Mettmann inzwischen so weit beruhigt, dass Kreis-Ordnungsdezernent Nils Hanheide in seiner Eigenschaft als amtierender Behördenleiter in Abstimmung mit Kreisbrandmeister Torsten Schams am Freitag die Großeinsatzlage für das Kreisgebiet für beendet erklären konnte.

Bis auf wenige Resteinsätze wurden alle Einsätze abgearbeitet. Die drohende Evakuierung eines Altenheims in Velbert-Langenberg konnte abgewendet werden. Der Schwerpunkt der Einsatztätigkeiten liegt aktuell beim Auspumpen, insbesondere von Tiefgaragen. Hierbei unterstützt das THW. Und natürlich liegen jetzt umfangreiche Aufräumarbeiten an. So gut wie alle Feuerwehren im Kreis befinden sich wieder im Regeldienst und wollen baldmöglichst in Kommunen, die noch stärker betroffen sind, auch überörtliche Hilfe leisten.