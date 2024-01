Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus Gedenkveranstaltung am Gedenkzeichen im Neandertal

In Deutschland wird seit 1996 mit dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" am 27. Januar an die Verbrechen der NS-Herrschaft erinnert. Im August 2020 hatte der Kreis Mettmann im Neandertal das Gedenkzeichen „Heller Schatten" der Berliner Künstlerin Franziska Peter eingeweiht. Es steht für 152 Menschen, die hier während der NS-Zeit verfolgt, ausgebeutet, denunziert und ermordet wurden.