IG Bau kritisiert Arbeitgeber Inflation macht Gebäudereinigern zu schaffen

Der Vorwurf der IG Bau Düsseldorf: „Arbeitgeber in der Gebäudereinigung weigern sich seit Monaten, ihren Beschäftigten in der Inflation finanziell unter die Arme zu greifen“, so Tino Brüning. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks sei nicht einmal zu Gesprächen bereit.