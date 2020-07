Helios Klinikum Velbert : Frühchen-Station nun doch gerettet

Das Helios Klinikum Nederberg in Velbert bleibt Versorgungsschwerpunkt für Frühchen. Foto: A. Blazy

Heiligenhaus Eine Lösung nach Querelen rund um den Niederberger Standort ist gefunden. Das Klinikum stand nach Bekanntwerden der Pläne im ständigen Dialog mit dem Ministerium und den örtlichen Politikern.

(köh/RP) Nach Bekanntwerden der politischen Entscheidung zur Schließung der Frühgeborenen-Station am Helios Klinikum Niederberg in Velbert erebte das Haus an der Robert-Koch-Straße viel Solidarität und Anteilnahme. „Gemeinschaftlich führten diese Anstrengungen jetzt zum Erhalt des perinatalen Schwerpunktes“, telt das Klinikum jetzt zu einem gefundenen Kompromiss mit.