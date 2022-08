Löhne steigen kräftig : Floristen im Kreis Mettmann verdienen mehr Geld

Kreis Mettmann (RP) Arbeit mit Blumen besser bezahlt: Für die rund 240 Beschäftigten der Floristikbranche im Kreis Mettmann gibt es deutlich mehr Geld.

Eine gelernte Floristin kommt jetzt auf einen Stundenlohn von 13,31 Euro. Zusammen mit einer weiteren Erhöhung zum Sommer kommenden Jahres beläuft sich das Plus für Fachleute auf gut 17 Prozent. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit – und appelliert an die Beschäftigten, ihren aktuellen Lohnzettel zu prüfen. Das zusätzliche Geld müsse mit der Juli-Abrechnung auf dem Konto sein. Wer leer ausgehe, solle sich an die IG BAU Düsseldorf wenden, rät Bezirksvorsitzender Uwe Orlob.