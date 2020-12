Corona-Pandemie im Kreis Mettmann : Nutzungsvertrag ist perfekt

Kreis Mettmann Die passende Liegenschaft für das Impfzentrum im Kreis Mettmann zu finden, war nicht einfach. Die Räume der Firma Timocom in Erkrath aber passen perfekt.

Die Aufforderung von Bund und Land, bis Monatsmitte ein leistungsfähiges und betriebsbereites Impfzentrum einzurichten, ist gelöst. Bei Timocom in Erkrath entsteht das erste Impfzentrum im Kreis Mettmann. Teile von Gebäude B der Unternehmenszentrale werden nun umfunktioniert, „die fast maßgeschneiderte Ausstattung und der nur geringe Umrüstungsaufwand haben uns die Entscheidung leicht gemacht“, erklärt Landrat Thomas Hendele. „Ich bin sehr froh, dass wir auf diese Weise garantieren können, am 15. Dezember ein einsatzbereites Gebäude am Start zu haben.“ Inzwischen ist der Nutzungsvertrag unterschrieben.

Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Impfzentrum wohl bald in der Kreisstadt

„Als wir davon erfuhren, dass der Kreis dringend nach geeigneten Räumlichkeiten sucht, war uns sofort klar: Wir wollen helfen!“, erinnert sich Unternehmensgründer Jens Thiermann. Auch in dieser Ausnahmesituation will er zusammen mit den beiden Geschäftsführern Geschäftsführer Tim Thiermann und Sebastian Lehnen dazu beizutragen, „dass wir so schnell wie möglich diese Pandemie in den Griff bekommen“. Insgesamt 95 Mitarbeiter haben dafür jetzt ihre Büros freigeräumt, sind teilweise in andere Gebäudeteile umgezogen oder nutzen Homeoffice-Regelungen. Die Nutzung der Gebäudeteile durch den Kreis Mettmann erfolgt ohne Mehreinnahmen für das Unternehmen. „Wir wollen helfen und verdienen nichts an der Vermietung“ erläutert Timocom-Unternehmenssprecher Gunnar Gburek. Angedacht ist eine Nutzung für ein Jahr. Sollte sich jedoch zeigen, dass das Impfzentrum früher wieder abgebaut werden kann, ist eine kurzfristige Anpassung des Nutzungszeitraums möglich.