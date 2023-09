Politik im Kreis Mettmann Kreisjugendrat zieht nach Ende der ersten Wahlperiode Bilanz

So wurde zum Beispiel eine Bezirksschülervertretung im Kreis Mettmann gegründet und eine Impfaktion zum Schutz gegen Covid-19 initiiert. Zudem wurden Schulen zur Teilnahme an den Juniorwahlen sowie eine Informationskampagne zur Landtagswahl aufgerufen. Des Weiteren gab es Anregungen, die in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse beraten und beschlossen wurden, etwa die Durchführung einer kreisweiten Stadtklimaanalyse oder die Begrünung von Bushaltestellen.