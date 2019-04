Kreis Mettmann : Das Deutsche Rote Kreuz sucht noch weitere Blutspender

Kreis Mettmann IM TV-Arzt „Doc Esser“ haben die Breitscheider einen prominenten Unterstützer.

Gelegenheit zur Blutspende gibt es in Mettmann am Montag, 13. Mai, von 15 bis 19.30 Uhr im Kaplan Flintrop Haus, Lutterbecker Straße 30, in Velbert-Mitte am Mittwoch, 15. Mai, von 14.30 bis 19 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Velbert, Hofstraße 14, in Haan am Donnerstag, 16. Mai , und am Freitag, 17. Mai, von 15 bis 20 Uhr im DRK-Heim, Bahnhofstraße 43, in Ratingen - Mitte am Donnerstag, 16. Mai, von 15 bis 19.30 Uhr im Gemeindesaal Haus am Turm, Angerstraße 11, Eingang auch: Turmstraße10, und in Langenfeld - Richrath am Freitag, 17. Mai, von 15 bis 19 Uhr in der katholischen Kirchengemeinde St. Martin, Kaiserstraße 28.