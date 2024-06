Fortbildung für Erzieher Draußen spielen macht Kinder glücklich

„Uns ist noch einmal klar geworden, dass alle Sinne in der Natur am besten angeregt werden, ganz besonders bei Kindern. Durch die Spiele haben wir bewusst erlebt, dass Kinder sich im Draußenspiel selber bilden und mit dem lernen, was schon da ist. Was will man mehr", so das Resümee der Teilnehmenden.