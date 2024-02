IHK zur Konjunktur im Kreis Mettmann Unternehmen blicken skeptisch in die Zukunft

„Die aktuelle Wirtschaftslage und ihre Entwicklung hemmen die Nachfrageentwicklung. Darüber hinaus werden tiefgreifendere strukturelle Probleme des Wirtschaftsstandortes Deutschland immer offenkundiger, die eine rasche Wirtschaftserholung unwahrscheinlich machen,“ beschreibt IHK-Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler die Sorgen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer im Kreis Mettmann. So waren beispielsweise die Umsätze in Industrie, Bauwirtschaft und Handel in den letzten Monaten weiter rückläufig. Und auch für das laufende Jahr befürchten diese Branchen einen anhaltenden Nachfragerückgang.