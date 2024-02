Workshop im Neanderthal Museum Richtig gute Comics zeichnen

Kreis Mettmann · Die aktuelle Sonderausstellung „Eis Zeit Reise Grönland“ im Neanderthal Museum ist eine besondere Mischung aus Kunst und Wissenschaft. Der Künstler Konrad Nuka Godtfredsen hat in Zusammenarbeit mit Archäologen die Geschichte Grönlands in einer Graphic Novel festgehalten.

19.02.2024 , 14:45 Uhr

Ein Comic-Workshop mit Christoph Jansen findet im Neanderthal Museum statt. Foto: Neanderthal Museum

Wer sich die beeindruckenden Zeichnungen nicht nur ansehen möchte, sondern schon immer selbst zeichnen wollte, kann an einem Comic Workshop teilnehmen. Begleitend zur Ausstellung bietet das Neanderthal Museum für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren Workshops mit professionellen Comic-Zeichnern und -Zeichnerinnen an. Am Sonntag, 3. März, findet der nächste Workshop mit Christoph Jansen statt. Jansen hat auch schon für die ZDF-Sendung „Mann, Sieber“ gezeichnet. Er gibt Tipps und verrät Tricks, wie man einen eigenen Stil entwickelt und lernt, richtig gute Comics zu zeichnen. Der Workshop dauert 3,5 Stunden (10.30 bis 14 Uhr). Das benötigte Material wird zur Verfügung gestellt. Getränke und Snacks sollten selbst mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet 54 Euro inklusive Museumseintritt. Tickets gibt es online auf www.neanderthal.de . Schon jetzt buchbar sind auch die Workshops am 6. April und 20. September (dann mit der Manga-Zeichnerin Jessica Kikisch).

(RP)