Aktion der IHK 45 Unternehmen haben noch Ausbildungsplätze frei

Unter dem Motto „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ startet am 21. März das Azubi-Speed-Dating in der Hildener Stadthalle. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr warten vor Ort 45 Unternehmen mit über 219 freien Ausbildungsplätzen in 50 Berufen auf möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber. Beim Speed Dating gilt es, sich im Zehn-Minuten-Takt gegenseitig kennenzulernen. Zudem bieten fünf der Unternehmen auch Plätze für duale Studiengänge an.