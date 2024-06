Auftaktveranstaltung im Kreis Mettmann Eine Depression kann jeden treffen

Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung sind bereits weitere Bündnis-Veranstaltungen geplant. Am 12. November liest Autorin Eva Jahnen von 18 bis 20 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses aus ihrem Buch „Die Gedanken sind Blei“. Am 19. November wird um 17.15 Uhr in der Stadthalle Ratingen der Kinofilm „Expedition Depression“ gezeigt. Im Anschluss wird es eine Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann, geben.