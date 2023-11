Digitale Infoveranstaltung Als Alltagsbegleiter in die Selbstständigkeit

Wer sich mit dem Gedanken an eine Selbstständigkeit als Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige beschäftigt, dem bleiben womöglich viele offene Fragen. Das „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz“ informiert in einer Veranstaltung am Dienstag, 14. November, über den Einstieg in die Selbstständigkeit als Alltagsbegleiter.