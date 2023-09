Polizei warnt eindringlich 90-Jähriger sammelt Beeren an Gleisen: Zugverkehr gestoppt

Der Mann alarmierte gegen 17.45 Uhr die Polizei, nach er den Senior an der Vogteier Straße in Langenberg entdeckt hatte. „Der Mann lief mittig auf dem Gleisbett in Richtung Neviges“, erklärte ein Polizeisprecher. Über die Notfallleitstelle sei der Bahnverkehr der dort verkehrenden S-Bahn sowie des Regionalexpress‘ unmittelbar gestoppt worden.