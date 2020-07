Kreis hat etwa 1250 Aufgaben : So funktioniert der Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Thomas Hendele: „Die Entscheidungen des Kreistages wirken sich unmittelbar auf die Bürger aus.“ Zum Kreis Mettmann gehören die Städte Mettmann (Kreisstadt), Erkrath, Wülfrath, Velbert, Ratingen, Heiligenhaus, Langenfeld, Monheim, Haan und Hilden.

Stadt beteiligt sich an neuer Feuerwehrschule in Mettmann

Wie funktioniert die Kreisumlage? „Kreis und Städte teilen sich die Aufgabenerledigung des kommunalen Bereichs. Deshalb steht dem Kreis ein entsprechender Anteil an den städtischen Steuereinnahmen zu. Je höher die städtischen Steuern sind, desto höher ist der Anteil der betreffenden Stadt an der Kreisumlage. Mit der Kreisumlage wird sichergestellt, dass die Bürger die Serviceleistungen des Kreises mit entsprechender Qualität in Anspruch nehmen können.“

Können Bürger an der Politik des Kreises mitwirken? „Bürger können an den Entscheidungen des Kreistags mitwirken. Die Sitzungen des Kreistags sind in weitesten Teilen öffentlich. Personal-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten werden nicht öffentlich beraten. In jeder Kreistagssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt. Jeder Bürger kann sich mit Beschwerden und Anregungen an den Kreistag wenden. Ebenso kann dem Kreistag ein Einwohnerantrag oder ein Bürgerbegehren vorgelegt werden, hierzu bedarf es der Unterschrift von 8000 Einwohnern.“