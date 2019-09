Ratingen : Kreative Workshops beim Frauenkulturherbst

(RP) Beim Frauenkulturherbstes wird es im Oktober kreativ: Die Gleichstellungsstelle bietet am Samstag, 12. Oktober, um 10.30 und um 12 Uhr gleich zwei Workshops zur Herstellung von Bienenwachstüchern an.

Ein weiterer Workshop findet in Kooperation mit dem LVR Industriemuseum Textilfabrik Cromford unter dem Motto „Wir machen Blau“ am Samstag, 19. Oktober, von 12 bis 16 Uhr statt. Batik war in den 1970er Jahren sehr beliebt und ist es heute auch wieder. Der Workshop führt in die 1000-jährige Färbetechnik ein, wie sie vor allem für Kimonos benutzt wurde. Durch spezielle Falt- und Abbindetechniken entstehen einzigartige Muster.