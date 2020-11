Volkstrauertag in Ratingen : Gedenkfeiern zum Volkstrauertag finden in aller Stille statt

Schützenchef Gero Keusen, Georg Wenzel (König der Sankt Sebastiani-Bruderschaft) und Bürgermeister Klaus Pesch (v.l.) gedachten am Volkstrauertag der Toten. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Bruderschaften legen Kränze in Mitte, Lintorf, Hösel, Tiefenbroich und Breitscheid nieder. In Ratingen Mitte sprach Bürgermeister Pesch das Totengedenken. Homberg folgt noch.

Vieles ist in diesem Jahr anders – auch der Volkstrauertag. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung konnten die Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag in den Stadtteilen Ratingens am Sonntag, 15. November, nicht in der gewohnten Weise begangen werden.

Im Rahmen einer stillen Kranzniederlegung am Ehrenmal in Ratingen-Mitte gedachte Bürgermeister Klaus Pesch gemeinsam mit dem Schützenkönig der St.-Sebastiani-Schützenbruderschaft, Georg Wenzel, und Schützenchef Gero Keusen der Menschen, die in den Kriegen und an den Kriegsfolgen, in Konzentrationslagern, in Heilanstalten für Behinderte, in Vertriebenentrecks oder auf der Flucht ihr Leben gelassen haben.

Bürgermeister Klaus Pesch unterstrich die anhaltende Notwendigkeit solcher Gedenktage, und die Verantwortung, die alle Bürger für heutige und künftige Generationen haben. Anschließend sprach er das Totengedenken.