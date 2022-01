Gedenkveranstaltung : Kranzniederlegung  auf dem jüdischen Ehrenfriedhof

Ratingen Stadtspitze sowie Vertreter des jüdischen Kulturvereins und der jüdischen Gemeinde gedachten der Opfer des nationalsolizialisten Gewaltregimes.

(RP) Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Truppen das Vernichtungslager Auschwitz und befreiten die Überlebenden. Aus diesem Anlass gedachte der Erste Beigeordnete Patrick Anders in Stellvertretung von Bürgermeister Klaus Pesch gemeinsam mit Vadym Fridman, Vorsitzender des jüdischen Kulturvereins Schalom, sowie Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Düsseldorf der Millionen Opfer des nationalsozialistischen Gewaltregimes mit einer Kranzniederlegung am jüdischen Ehrenfriedhof an der Werdener Straße.