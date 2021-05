Aktion am Helios Klinikum Niederberg : Gesundheitsthemen gibt es fix und fertig zum Anhören

Aktion am Helios Klinikum Niederberg

Das Klinikum Niederberg soll in nicht allzu ferner Zukunft so aussehen. Foto: RP/Helios

Niederberg Mediziner am Helios Klinikum NIederberg lassen aufhorchen: In Staffel zwei ihrer Podcastserie gehen Experten im Gesundheitspodcast „Bitte freimachen!“ Krankheitsbildern auf den Grund und klären auf.

(RP) Kann ein Herz wirklich brechen? Adipositas: Einfach nur dick oder krank? In den ersten zwölf Folgen des Gesundheitspodcasts „Bitte freimachen!“ räumen Mediziner mit Vorurteilen auf und bringen Licht ins Dunkel zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Mit 15 neuen Folgen geht ab sofort die zweite Staffel an den Start. Neben den bekannten Experten des Helios Klinikums Niederberg, in Velbert und der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen sind neuerdings auch Spezialisten des Helios Klinikums Bonn/Rhein-Sieg dabei.