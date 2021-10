Ratingen Ost : Kran in Ost umgestürzt – Arbeiter schwer verletzt

Kran in Ost umgestürzt – Arbeiter schwer verletzt

Der Baukran ist auf dem Gelände des Schwarzbach-Quartiers in Ost umgekippt. Foto: RP/Feuerwehr

Ratingen Ost Der Kranführer, ein 39-jähriger Mann aus Düsseldorf, wurde schwer verletzt. Wie die Feuerwehr weiter berichtete, war der Baukran, der zwischen 30 und 40 Tonnen gewogen haben soll, plötzlich auf eine Freifläche des Baugrundstücks gestürzt.

(kle) Am Freitagmorgen hat es auf dem rückwärtigen Teil des Schwarzbach-Quartiers in Ratingen Ost einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr war in den Morgenstunden ein mobiler Baukran beim Aufrichten umgestürzt.