Ulrich Noethen in Lintorf : Schauspieler Ulrich Noethen bei Konzertlesung hautnah erleben

Ulrich Noethen ist gemeinsam mit dem delian::quartett am Sonntag, 11. September, zu Gast in Lintorf. Foto: Marion von der Mehden

Ratingen Schauspieler Ulrich Noethen gibt am Sonntag, 11. September, ab 18.30 Uhr gemeinsam mit dem Streichquartett delian::quartett ein exklusives Konzert im Künstlerhaus an der Drupnas in Ratingen-Lintorf.

() Selten gibt es die Möglichkeit, berühmte Schauspieler so nah und unmittelbar zu erleben, wie im privaten Ambiente der Musikerfamilie Rohlfing in Lintorf. Schauspieler Ulrich Noethen gibt am Sonntag, 11. September, ab 18.30 Uhr gemeinsam mit dem international renommierten Streichquartett delian::quartett ein exklusives Konzert im Künstlerhaus an der Drupnas in Ratingen-Lintorf. Das Programm „Zauber des Orients“ wurde vom großen Burgschauspieler Bruno Ganz entworfen und entfacht mit Sprecher Ulrich Noethen deutschlandweit große Begeisterung.

Ulrich Noethen zählt zu den bekanntesten deutschen Charakterschauspielern mit internationalem Ruf. Für seine eindrucksvollen Darstellungen in Filmen wie „Der Untergang“, „Comedian Harmonists“ oder „Charité 2“ wurde er bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Gemeinsam mit den vier hochkarätigen Musikern des delian::quartetts gestaltet er die eindrucksvolle Konzertlesung „Zauber des Orients“: es ist das letzte Programm, das Bruno Ganz nach zehnjähriger intensiver Zusammenarbeit mit dem delian::quartett entwickelte, aber leider nicht mehr selbst aufführen konnte.

Der griechische Gott Delian, Gott der schönen Künste und der Musik, ist Namensgeber des Streichquartetts. Das Ensemble wurde bereits bei seinem Debüt in der Berliner Philharmonie mit Begeisterungsstürmen und stehenden Ovationen gefeiert. Viele Konzerte des delian::quartetts werden durch die unkonventionelle Programmgestaltung und prominente Partner zum aufsehenerregenden Ereignis.

Angelehnt an Mathias Énards preisgekrönten Roman „Kompass“ bezaubert das Programm mit orientalischen Geschichten, in denen die Magie von Musik und Sprache voll zum Tragen kommt. Das Kunsthaus Ratingen ergänzt den Abend mit einer individuellen Ausstellung.