Kultur in Ratingen : Konzertlesung mit Texten von Rose Ausländer

Ratingen Am 9. November jähren sich die Novemberpogrome von 1938, mit denen das nationalsozialistische Regime die jüdischen Menschen in Deutschland terrorisierte. Ratingen erinnert mit einer Kranzniederlegung und einer Konzertlesung.

() Bürgermeister Klaus Pesch wird am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und des Jüdischen Kulturvereins „Shalom“ eine Kranzniederlegung am Jüdischen Ehrenfriedhof an der Werdener Straße durchführen. Im Anschluss daran wird das Gedenken mit einer Konzertlesung „Rose Ausländer: Wirf Deine Angst in die Luft…“ um 20 Uhr im Stadttheater, Europaring 9, fortgesetzt.