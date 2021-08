Wasserburg Haus zum Haus : Wasserschäden in der Konzert-Scheune

Ratingen Der Steinway-Flügel in der Wasserburg Haus zum Haus ist nach Düsseldorf transportiert worden.

Es sind Tage besonderer Anstrengungen und der Ungewissheit für Dr. Christa Lambart, Chefin der Wasserburg Haus zum Haus. Das Hochwasser vom 14. Juli hat Schäden angerichtet – auch im Konzertsaal in der alten Scheune. Nachdem das Hochwasser zwei Wohnbereiche stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, also ihr Haus und die vordere Wohnung im Fachwerkhaus, habe es zunächst so ausgesehen, als sei der Konzertsaal ohne Schäden geblieben, berichtete sie. Die Sandsäcke, die vorsorglich vor allen Zugängen gestapelt waren, hätten das Schlimmste verhindert. Das Wasser habe sich aber seinen Weg gesucht und sei in den folgenden Tagen nach und nach durch die durchnässten Mauern in den Boden eingedrungen. Bereits beim ersten Konzert nach langer Corona-Pause am 22. Juli sei in einer Ecke das Parkett aufgeworfen worden, inzwischen ziehe sich der Schaden durch den Saal, erklärte Lambart. Das quellende Holz habe bis zur Mitte des Saales mit großer Kraft lange Furchen aufgestapelt, sodass die Nutzung vorläufig unmöglich sei.