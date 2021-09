Kultur in Ratingen : Szenen aus Goethes Faust in der Stadthalle

Ratingen Der Ratinger Konzertchor führt nun Teile dieses Werkes in einem gut 90-minütigen Konzert auf. Mit Konrad Jarnot konnte ein sehr renommierter Bariton verpflichtet werden.

() Der Konzertchor führt am Samstag, 11. September, um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Sinfonietta Ratingen in der Ratinger Stadthalle die „Szenen aus Goethes Faust“ von Robert Schumann auf.

Schumann plante 1844 eine Faust-Oper und veränderte das Werk jedoch später zu einer eher oratorischen Konzeption. Keine seiner weiteren Kompositionen hat Robert Schumann so viel Zeit gekostet wie seine „Szenen aus Goethes Faust“. Aufgrund seiner Erkrankung hat er die Uraufführung seines ganzen Werkes leider nicht mehr erlebt. Diese so umfangreiche, faszinierende Komposition für nicht weniger als acht Vokalsolisten, großen Chor und Orchester hat also eine zentrale Rolle in seinem Schaffen gespielt.