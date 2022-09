Konzertchor Ratingen : Konzertchor entführt in die Welt des Tango

Der Konzertchor Ratingen probt für ein Konzert am Samstag, 1. Oktober, in der Stadthalle. Foto: Konzertchor Ratingen/Juergen Paust-Nondorf

Ratingen Der Konzertchor Ratingen probt aktuell für ein außergewöhnliches Konzert. Chorleiter Thomas Gabrisch konnte den international renommierten Cellisten Alejandro Saúl Martínez verpflichten. Er wird den Konzertchor am Samstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadthalle begleiten.

Das zweite große Werk an diesem musikalischen Abend ist Martín Palmeris „Magnificat“. Nachdem der Chor bereits 2019 das weitaus bekanntere Werk „Misa a Buenos Aires/ Misatango“ einstudiert und in Ratingen gesungen hatte, führte er es gemeinsam mit argentinischen Musikern im Senat der Hauptstadt Buenos Aires und mit Palmeri höchstpersönlich am Klavier auf. Die Hingabe in der Musik von Johann Sebastian Bach habe ihn fasziniert, sagte Palmieri einmal. Er habe diese Passion in seine eigene Musik übertragen wollen. Die liturgische Form der Messvertonung vereint sich in beeindruckender Weise mit den Stil- und Klangfarben des Tango Nuevo.