Konzert : Konzertchor Ratingen tritt am Samstag in der Stadthalle auf

Der Konzertchor Ratingen bei einem Auftritt im vergangenen Jahr, ebenfalls in der Stadthalle. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Der Konzertchor Ratingen führt am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Sinfonietta Ratingen in der Ratinger Stadthalle mit mehr als 80 Sängerinnen und Sängern die folgenden Werke auf: Martín Palmeri: Misa Tango sowie Chorwerke von Bach, Mendelssohn Bartholdy, Brahms und Wolf.

Als Solisten für die Misa Tango wurden die folgenden Künstler gewonnen: Agnes Lipka, Sopran, Sukyeon Kim, Klaver, und Rocco Heins, Bandoneon. Die musikalische Leitung hat Prof. Thomas Gabrisch inne, der diesen Abend auch moderieren wird.

Mit der Misa Tango ist es Martín Palmeri gelungen, die katholische Liturgie und den rhythmusbetonten argentinischen Tango Nuevo in einem einzigartigen Werk zusammen zu führen. Melancholie und Lebensfreude sowie auch eine durchgehende knisternde Spannung, sind charakteristisch für dieses lateinamerikanische Chorwerk. Der Einsatz des typischen Tangoinstruments, des Bandoneons, hat einen wesentlichen Anteil daran.

Uraufgeführt wurde die Misa Tango übrigens 1996 vom Orquesta Sinfónica Nacionál de Cuba in Havanna – mit dem gleichen Orchester erklang 2017 bei einer Auslandsreise des Konzertchors Ratingen im Teatro Nacional de Cuba, Havanna die 2. Symphonie von Mahler.

Seit ihrer Uraufführung Ende der 90er Jahre wurde die Misa a Buenos Aires, wie sie auch genannt wird, in Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Chile, Ecuador, Slowakei, Spanien, Holland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Russland, der Schweiz und den USA aufgeführt. Martín Palmeri brachte im Oktober 2013 gemeinsam mit dem Kölner Domchor und Mitgliedern des Gürzenich- Orchesters Köln, unter der Leitung von Eberhard Metternich, die Misa Tango zu Ehren von Papst Franziskus in Rom zu Gehör.

Vor der Pause des Herbstkonzerts am 12. Oktober wird der Konzertchor noch deutsche Chormusik zusammen mit der Sinfonietta Ratingen darbieten. Ausgewählte Sätze aus Kantaten von Bach und Mendelssohn, das Konzertstück „Nänie“ von Brahms nach einem berühmten Gedicht von Schiller und der ausdrucksstarke „Feuerreiter“ von Hugo Wolf zeigen einen Querschnitt durch die musikgeschichtliche Entwicklung dieses Genres.