Ratingen : Traumhaftes Konzert in der Stadthalle

Musikalischen Hochgenuss gab es in der Stadthalle. Es war ein Abend, an dem einfach alles stimmte. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Sinfonietta, Konzertchor und Solisten bieten einen beeindruckenden Abend. Sie zeigen Leistungen auf hohem Niveau.

Einen glanzvollen Abend konnten die Zuhörer am Samstag in der sehr gut besetzten Stadthalle erleben. Ein Abend, an dem einfach alles stimmte: ein hervorragendes Orchester, die Sinfonietta Ratingen, traumhafte Solisten, ein Dirigent, der sich bis zuletzt in den Dienst der Musik stellte und der Konzertchor Ratingen, der unter Prof. Thomas Gabrisch über sich selbst hinauswuchs. Dazu ein Programm, das es in sich hatte. Der Zauberlehrling von Paul Dukas, – wer hat den von Goethe nicht lernen müssen: „walle, walle, manche Strecke…“