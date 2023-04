Kultur in Ratingen Eine musikalische Reise durch 50 Jahre Chorgeschichte

() Der Konzertchor Ratingen will seine Zuhörer am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle mitnehmen auf eine musikalische Reise durch 50 Jahre Chorgeschichte. Im Jahr 1973 gegründet, bereichert der Konzertchor Ratingen seitdem das kulturelle Leben unserer Stadt. Denn auch über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinaus hat sich das Ensemble einen Namen gemacht. Ein Grund also, dieses besondere Jubiläum 50 Jahre Konzertchor Ratingen zu feiern.