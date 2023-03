Kultur in Ratingen Konzertchor feiert 50. Geburtstag

So hat sich der Chor entschieden, sein 50-jähriges Bestehen nicht nur mit einem Konzert zu feiern, sondern mit einem ganzen Jubiläumsjahr. Eingeläutet wird dieses Festjahr mit einem Galakonzert am 6. Mai um 19 Uhr in der Ratinger Stadthalle. Der Chor erwartet mit Talia Or, Sabine Schneider, Eva Vogel, Jan Kullmann, Michael Siemon, Peter Schöne und Jakob Kleinschrot sieben hochkarätige Solisten und Solistinnen, die gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern und mit musikalischer Unterstützung der Sinfonietta Ratingen die Höhepunkte aus 50 Jahren Chorarbeit zur Aufführung bringen.