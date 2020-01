Musik : Konzert zum Beethoven-Geburtstag

Hösel Der Kulturkreis Hösel bietet am kommenden Sonntag ein besonderes Programm.

Als Raritäten werden die selten gespielte Fantasie op. 77 und die dem Spätwerk angehörenden Bagatellen op. 119 gespielt. Die spannungsreiche Folge der verschiedenen Kompositionen deckt somit alle Facetten vom frühen bis zum späten Beethoven ab. Für interessierte Konzertbesucher führt die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth Schmierer in einem separaten Vortrag vor dem Konzert in das Programm ein, behandelt Biographie, kulturellen Kontext und erläutert die besondere kompositorische Gestaltung der Werke, die Beethovens Ruhm begründeten.

Musik in Krefeld : Ode an Ludwig van Beethoven

Der Pianist und Klavierpädagoge Prof. Manfred Aust ist seit 2004 Professor an der Musikhochschule Lübeck, wohin er gerade 28-jährig als seinerzeit jüngster Professor berufen wurde. Als Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe startete er schon früh in eine vielfältige und intensive Konzerttätigkeit. Die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth Schmierer ist Außerplanmäßige Professorin an der Technischen Universität Berlin, lehrt an der Folkwang-Universität der Künste Essen-Werden und ist musikpublizistisch tätig. Das Konzert ist am Sonntag, 12. Januar, im Haus Oberschlesien (Beginn 17 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, Jugendliche haben freien Eintritt. Die Konzerteinführung beginnt bereits um 16 Uhr.