Konzert : Stradivari spielt gegen Vuillaume

Mintcho Mintchev und Sohn Nicolai geben ein Sonntagskonzert beim Kulturkreis.

(RP) Stradivari gegen Vuillaume, das Sonntagskonzert des Kulturkreises Hösel am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr, bietet die Gelegenheit, in der intimen kammermusikalischen Atmosphäre des Oktogons im Haus Oberschlesien an der Bahnhofstraße 71 eine italienische und eine französische Spitzenvioline vergleichen zu können.