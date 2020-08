Wasserburg : Konzert-Dinner sorgt für schöne Urlaubsstimmung

RATINGEN Der bekannte Chansonnier Jean Claude Séférian mit seinem unverwechselbaren Timbre trug, am Flügel von seiner Frau Christiane Rieger-Séférian einfühlsam begleitet, beliebte Klassiker vor, überwiegend, wie könnte es anders sein, aus der Welt der Liebe.

(RP) Bei der ersten Veranstaltung nach langer Corona-Pause wartete die Kulturstiftung mit einem neuen Format auf: Einem Konzert-Dinner. „Wir wollten nicht eine beschränkte Personenzahl von fünfzig Gästen auf einsam verteilte Stühle setzen,“ erklärte Christa Lambart bei ihrer Begrüßung, „und haben darum lieber noch Tische dazu gestellt, an denen jeweils vier Personen zusammen essen und trinken können.“ Geplant war dieses Event auf dem Burghof, es wurde dann aber doch kurzfristig wegen der Schauer in den Konzertsaal verlegt. Der Abend stand ganz unter dem Motto Frankreich.

Auch für die Künstler war es das erste Konzert seit März und man spürte deutlich ihre Lust an diesem Auftritt. Mit schmeichelnder Stimme, aber auch mit südfranzösischem Temperament, erklangen die berühmten Melodien wie „Amsterdam“ von Jaques Brel, „Nathalie“ von Gilbert Becaud oder „La mer“ von Charles Trenet. An so mancher Stelle hätte das Publikum gerne mitgesungen, aber Séférian ermahnte in Zeiten der Corona zum Schweigen. So blieb ein seliges Lächeln auf den Lippen. Zwischen den beiden Konzertteilen servierten Andrea und Martin Gerhards, die neuen Gastgeber des Restaurants auf der Wasserburg, ein Menu, ebenfalls mit französischem Akzent (gratinierter Ziegenkäse mit Lavendel und Trilogie von der Bouillabaisse). Nach begeistertem Applaus für das charmante Musikerpaar Séférian und mehreren Zugaben – zum Dessert gab es Mousse au Chocolat und Crème Brûlée – verließ das Publikum beschwingt die Burg, beschenkt mit ein paar Stunden Urlaub in Frankreich.