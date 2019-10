Ratingen : Schlagzeug in vielen Variationen

Das Ensemble „Repercussion“ tritt in der Wasserburg auf.

(RP) Beim nächsten Konzert der Kulturstiftung am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr steht das Schlagzeug mit all seinen Facetten im Mittelpunkt. Drei Mitglieder des innovativen Ensembles „Repercussion“ sind mit kreativen Konzepten auf der Wasserburg Haus zum Haus zu Gast, allesamt ehemalige Studierende der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und vielfach ausgezeichnete Musiker.

Veith Kloeters lehrt inzwischen selbst an der Hochschule und spielt als freischaffender Musiker in diversen Orchestern und Bands. Rafael Sars absolviert derzeit noch den Masterstudiengang und gehört als Schlagzeuger den Duisburger Philharmonikern an. Neben der Mitwirkung in namhaften Orchestern und Bands als Gast ist Stephan Möller seit dem Jahr 2007 Solopauker im Beethovenorchester Bonn. Gemeinsam wurde ihnen der renommierte Förderpreis des Landes NRW verliehen.