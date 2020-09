Live-Musik : Mischung aus Jazz und Rock live in Tiefenbroich

Ratingen Gemeinsam stehen die Bands Keystorm und Small Stars mit Jazz, Rpck und Blues am Samstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr in Tiefenbroich auf der Bühne. Das Konzert wird ins Internet übertragen.

Endlich wieder live und vor Publikum musizieren – zwei Bands erfüllen sich in Kürze in Ratingen-Tiefenbroich diesen Traum. „Es ist nicht ganz unkompliziert, in Corona-Zeiten ein Konzert zu veranstalten“, sagt Hartmut Pawlitzki von der Jazz-Rock-Kombo Keystorm. „Aber Musik gehört nun mal nicht in den Probenraum, sondern will aufgeführt werden.“

Die Band aus Stendal (Sachsen-Anhalt) hat sich für ihr erstes Konzert in Nordrhein-Westfalen mit einer heimischen Jazzband zusammengetan – passenderweise spielen Keystorm und die Small Stars aus dem Ruhrgebiet am Tag der Deutschen Einheit (Samstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr) zusammen. Noch eine Premiere: Für die Small Stars ist es das erste Konzert, das live bei Twitter und Facebook ins Internet übertragen wird. Das Publikum erwartet ein Abend voller Jazz, Rock, Blues und Rhythm&Blues. Die Small Stars bringen swingende Jazz-Klassiker wie „Fly Me To The Moon“ oder „Almost Like Being in Love“ ebenso zum Klingen wie Blues- oder Bossa-Nummern.