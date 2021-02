Ratinger Handel : Geschäfte sollen Hilfsfonds gezielt nutzen

Ratingen Der vorgeschlagene Krisengipfel der FDP stößt auf Kritik. Man müsse inhabergeführte Läden fördern.

Der von der FDP-Fraktion vorgeschlagene Krisengipfel mit Blick auf Gastronomie und Einzelhandel hat bei der SPD-Fraktion für Kritik gesorgt. Bei den von der FDP genannten Geschäften, die in der Innenstadt schließen mussten, handele es sich um schlechte Beispiele, so SPD-Fraktionschef Christian Wiglow. Es gehe bei allen genannten Fällen um große Einzelhandelsketten.

Beispielsweise habe Weltbild seit Jahren Probleme. „Auch von Douglas weiß man in Ratingen mindestens seit anderthalb Jahren, dass die Filiale in Ratingen im Januar 2021 schließen wird“, erklärte Wiglow.

Hier müsse dringend überlegt werden, ob die Hürden zur Beantragung der Hilfen vielleicht zu hoch sind und wie darüber hinaus auch im Einzelfall schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Wiglow betonte: „Geld ist also da, das sollte auch an die Richtigen gebracht werden.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende, Dr. Markus Sondermann hat am Sonntag bei einem virtuellen Neujahrsempfang der Liberalen, an dem auch Bürgermeister Klaus Pesch, NRW-Wirtschaftsminister Andreas und die FDP-Bundestagskandidatin Jessica Denné-Weiß mit Wortbeiträgen teilnahmen, noch einmal nachgelegt: Der Einzelhandel dürfe in dieser Situation nicht im Stich gelassen werden darf: „Wir brauchen jetzt dringend Konzepte und Ideen, wie wir die Verödung unserer Innenstadt aufhalten. Aufgabe der Verwaltung muss es sein, die Akteure an einen Tisch zu bringen“, forderte Sondermann.