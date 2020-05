Ratingen West : Knöllchen: Ordnungsdienst an Feiertagen im Einsatz

Ein RP-Leser hatte sich jetzt gemeldet und über das Knöllchen-Schreiben in Ratingen West berichtet. Ordnungsdezernent Harald Filip meinte dazu: „Die durch die Einsatzkräfte des KOD ausgesprochenen Verwarnungen erfolgten rechtmäßig, weil die Fahrzeuge im absoluten Haltverbot abgestellt waren.

(RP) Bürger beschweren sich immer wieder darüber, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) mit Blick auf Halteverbote hart durchgreift, auch an den Feiertagen, so zum Beispiel an der Jenaer Straße. Ein RP-Leser hatte sich jetzt gemeldet und über das Knöllchen-Schreiben in Ratingen West berichtet.